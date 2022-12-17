У жителей Базарно-Карабулакского района сгорел деревянный дом

Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 16 декабря, жителей Базарно-Карабулакского района Саратовской области сгорел деревянный дом.

Пожар произошел в 9:16 в деревне Большая Чечуйка. Огонь распространился в частном деревянном жилом доме на улице Центральная. Площадь очага составила 90 квадратных метров: огонь охватил постройку полностью.

По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На тушение выезжали два экипажа. Обошлось без пострадавших, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.