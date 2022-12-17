Дмитрий Плеханов: на 2023 год запланировано строительство инфраструктуры для многодетных семей

Дмитрий Плеханов

В Энгельсском районе запущена программа строительства инфраструктуры на участках многодетных семей. План работ на 2023 год уже намечен. Первоочередными задачами станут водоснабжение, обустройство дорог и освещения. На эти цели муниципалитет направит около 20 миллионов рублей.

- На протяжении нескольких лет в вопросе подведения коммуникаций к участкам не было хороших новостей, как справедливо заметил губернатор. У районов не хватало средств самостоятельно решать эти вопросы. У населения были претензии. Теперь, с появлением отдельной программы, проблемы удастся решить, - заявил Дмитрий Плеханов.