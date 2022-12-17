В Саратовской области начали закупать квартиры для переселенцев из аварийного жилья

В Саратове начали закупать квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Вчера, 16 декабря, об этом сообщил Роман Бусаргин в ходе рабочего совещания.

На первом этапе программы планируется предоставить квартиры около 7 тысячам человек из 202 ветхих домов в 14 районах области. Уже приобретены 618 квартир, еще 400 выкупят на аукционах до конца этой недели.

Кроме того, до конца 2022 года 109 переселенцев должны получить денежную компенсацию за жилье.

В Энгельсе было выкуплено 20 квартир, а в Балакове расселят 22 аварийных домов на 175 квартир.