Фото: Лиза Алерт Саратов

В Саратове уже четвертый месяц ищут 52-летнюю женщину, о чем пишут волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

Пропала 52-летняя Татьяна Курзина (Ильменева). Ее ищут с 28 августа 2022 года. Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, она нормального телосложения, имеет светлые волосы и зеленые глаза. Во что она была одета в день пропажи – неизвестно.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обращаться по телефону 89271221832. Инфорг: Анна (Savanna).