На выходных в Саратове пройдет рейд на нетрезвых водителей

На этих выходных в Саратове пройдет рейд на нетрезвых водителей, о чем предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Вечером и ночью 16,17 и 18 декабря 2022 года саратовские автоинспекторы при содействии дружинников «Дорожный патруль» проведут массовые проверки автомобилей в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Будут искать тех, кто сел за руль под градусом.

ГИБДД по городу Саратову призывает всех участников дорожного движения не пить за рулем, а о фактах управления автомобилем в состоянии опьянения сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона).