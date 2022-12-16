Кот Пузик из Саратова занял второе место в ТОП-10 котиков

Кот Пузик после пожара

Кот Пузик из Саратова занял второе место в ТОП-10 «Котики в СМИ – 2022». Такое необычное исследование провела компания Медиалогия.

При составлении рейтинга учитывалась заметности котиков в СМИ в период с 1 января по 15 декабря 2022 года. В итоге вторая строчка из 10 оказалась у саратовского кота Пузика.

Хвостатый прославился в марте этого года тем, что разбудил хозяина во время пожара и тем самым помог ему спастись. Сам кот при этом надышался дымом и его пришлось откачивать пожарным, однако в итоге он выздоровел и заслужил всеобщее умиление.

Уступил саратовский Пузик только британскому коту Ларри, который «пережил» уже четвертого премьера Британии и «прокомментировал» новость об отставке Лиз Трасс в Твиттере.