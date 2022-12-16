Директор саратовской фирмы осужден за дачу взятки главврачу одной из больниц региона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года директор одной из саратовских фирм передал сотруднику медицинского учреждения взятку частями в общей сумме 213 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускорение оплаты организациям по заключенным договорам.

Об этом стало известно сотрудникам УФСБ.

Суд признал коммерсанта виновным в нарушении п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). В качестве наказания коммерсанту назначили штраф в полмиллиона рублей - сообщает источник.

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