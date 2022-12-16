Экс-сотрудник «Ритуала» осужден за продажу мест на одном из саратовских кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По данным следствия, мужчина трудился в МУСПП «Ритуал» в качестве землекопа и придумал способ мошенничества. За денежное вознаграждение он предлагал гражданам выбрать участки на Елшанском и Новом городском кладбищах, где могли быть захоронены их умершие родственники.

Согласно федеральному закону, земельные участки для погребения предоставляются безвозмездно. Саратовец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде года в колонии-поселении.

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