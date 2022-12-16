В Саратове нелегальные гонки на «шестерке» и Ford Explorer закончились для владельцев протоколами от полиции

Фото: Архив КП

На парковке у строительного магазина «Леруа Мерлен» на Усть-Курдюмской улице в Саратове полиция задержала несколько ночных гонщиков, на них составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Релиз отмечает, что на излюбленное место саратовских стритрейсеров ДПС направила несколько экипажей после жалобы со стороны местных жителей на постоянный шум и опасную езду. На парковке полицейские составили протоколы на четырех водителей, один из нарушителей – несовершеннолетний.

Так, водителя «тринадцатой Лады» оштрафовали за отсутствие сведений о техосмотре и полиса ОСАГО, нарушитель на Ford Explorer получил протокол за нарушения по страховке авто.

17-летнего парня, участвовавшего в гонках на вазовской «шестерке» привлекут к ответственности за езду без прав, отсутствие регистрации автомобиля, сведений о ТО и нарушения в страховке. Машина отправилась на штрафстоянку.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали еще 19 машин-нарушителей в этом районе, водителей-нарушителей общественного порядка разыскивает полиция.

Ранее КП-Саратов сообщала, что ГИБДД ищет водителей, нарушающих правила ПДД в центре города.

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