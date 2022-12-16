Жителей Ленинского района впечатлила ледяная скульптура коммунального происхождения

Фото: «Саратов онлайн»
Жителей Ленинского района Саратова впечатлила ледяная скульптура коммунального происхождения. Сегодня, 16 декабря, соответствующий пост появился в сообществе «Саратов онлайн» ВКонтакте.
-Красиво, таинственно, коммунально,
- Саб-Зиро коммунальщику фаталити сделал,
- Это Ледяной трон Артаса, - прокомментировали запись горожане.
Находится такая красота на проспекте 50 лет Октября.
Как пишет администрация Ленинского района, в ПАО «Т Плюс» направлена заявка на устранение авариной ситуации.