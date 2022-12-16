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НовостиОбщество16 декабря 2022 12:24

Жителей Ленинского района впечатлила ледяная скульптура коммунального происхождения

Наталия Калинина
Фото: «Саратов онлайн»

Фото: «Саратов онлайн»

Жителей Ленинского района Саратова впечатлила ледяная скульптура коммунального происхождения. Сегодня, 16 декабря, соответствующий пост появился в сообществе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

-Красиво, таинственно, коммунально,

- Саб-Зиро коммунальщику фаталити сделал,

- Это Ледяной трон Артаса, - прокомментировали запись горожане.

Находится такая красота на проспекте 50 лет Октября.

Как пишет администрация Ленинского района, в ПАО «Т Плюс» направлена заявка на устранение авариной ситуации.