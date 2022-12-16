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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:57

Подрядчик оставил жителей Воскресенского района без площадки для убранного снега

Наталия Калинина

В Воскресенском районе Саратовской области подрядчик вовремя не оборудовал площадку для хранения убранного с улиц снега. Прокуратура региона сообщает о том, что его оштрафовали.

Администрация заключила с ООО «Фарис» контракт на обустройство твердого основания площадки для накопления снега, убранного коммунальщиками с дорог в селе Воскресенское. Однако организация работы в установленный срок не выполнила.

За нарушение на фирму наложили штраф в размере 5 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом в сумме 30 тыс. рублей. Работа по обустройству площадки находится на особом контроле в прокуратуре района.