Подрядчик оставил жителей Воскресенского района без площадки для убранного снега

В Воскресенском районе Саратовской области подрядчик вовремя не оборудовал площадку для хранения убранного с улиц снега. Прокуратура региона сообщает о том, что его оштрафовали.

Администрация заключила с ООО «Фарис» контракт на обустройство твердого основания площадки для накопления снега, убранного коммунальщиками с дорог в селе Воскресенское. Однако организация работы в установленный срок не выполнила.

За нарушение на фирму наложили штраф в размере 5 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом в сумме 30 тыс. рублей. Работа по обустройству площадки находится на особом контроле в прокуратуре района.