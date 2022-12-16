В саратовских Озинках полицейские задержали соучастника разбоя в Москве из ближнего зарубежья

В Саратовской области полицейскими задержан 29-летний гражданин одной из постсоветских республик, подозреваемого в разбойном нападении в Москве в 2016 году. Об этом сегодня сообщило официальное издание российской полиции «МВД Медиа».

Следствие считает, что шесть лет назад гражданин одной из республик ближнего зарубежья вместе со знакомым на проспекте Андропова угрожал прохожему пистолетом и отобрал у него наличные и банковские карты, а также два телефона. После этого налетчики сбежали с места преступления.

Пострадавший москвич оценил ущерб в 12 тысяч рублей. Полиция объявила злоумышленников в розыск и завела уголовное дело о разбое. Один из подозреваемых скрывался в поселке Озинки Саратовской области, но полицейские его нашли и арестовали.

Силовые ведомства ищут второго подозреваемого, продолжается расследование.

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