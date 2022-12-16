На сегодня, 16 декабря, в Саратовской области на карантин по ОРВИ ушли 153 школы и 35 детских садов. Таковы данные регионального минздрава.

На карантин по ОРВИ и гриппу отправились 153 школы и 35 детских садов в Александрово-Гайском, Красноармейском, Краснокутском, Базарно-Карабулакском, Самойловском, Турковском, Вольском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Ивантеевском, Калининском, Балтайском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском, Новобурасском, Озинском, Петровском, Аркадакском, Аткарском, Ровенском, Романовском, Ртищевском, Федоровском, Хвалынском, Энгельсском районах, ЗАТО Светлый, а также Саратов.

Закрыты из-за риска распространения заболеваний также 1 017 классов в 168 школах и 196 групп в 84 детских садах.