В Саратове директора строительной компании осудили за невыплату заработной платы. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что в период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года 12 работников компании ООО «Строительная компания — Техномонтаж» недополучали зарплату. В некоторые месяцы людям совсем ничего не платили. В ходе прокурорской проверки факт неуплаты вскрылся, общая сумма задолженности превысила 3,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело, директор предприятия вину признал, и частично погасил задолженностью. Судом назначено наказание в виде штрафа.

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