В Балаково затянувшееся застолье пары привело к поножовщине

В городе Балаково Саратовской области ссора сожителей привела к поножовщине. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как сообщает релиз, сожители распивала спиртное с раннего вечера 14 декабря до раннего утра следующих суток. Уже под конец застолья пара разговорилась о любви и верности и поссорилась – мужчина ударил свою спутницу ножом в шею в порыве ревности.

На балаковца заведено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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