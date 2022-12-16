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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:34

Жительницу Саратова три года морила детей голодом – суд ограничил ее в родительских правах

Наталия Калинина

Жительницу Саратова три года морила детей голодом, за что суд ограничил ее в родительских правах. Об этом сообщает прокуратура Гагаринского района

Как выяснил надзорный орган, в течение трех лет 36-летняя женщина плохо исполняла обязанности по уходу за детьми 12 и 17 лет.

Дети плохо питались и жили в грязном доме. При этом мать часто ссорилась и скандалила с сожителем при них. Это привело к нарушению психоэмоционального состояния детей, поэтому суд принял решение ограничить мать в родительских правах.