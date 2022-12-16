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НовостиОбщество16 декабря 2022 10:13

Михаил Исаев подал в суд на саратовские Телеграм-каналы за клевету

Наталия Калинина

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев подал в суд на саратовские Телеграм-каналы за клевету. Иск направлен в суд Заводского района Саратова.

В заявлении говорится о телеграм-каналах, которые якобы распространяют фейки об Исаеве. Иск принят на рассмотрение.

По данным издания «Четвертая власть», Исаев обратился в суд с просьбой признать сведения не соответствующими действительности, которые распространили некоторые саратовские сообщества. В суд Исаев обратился в качестве физического лица.