Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев подал в суд на саратовские Телеграм-каналы за клевету. Иск направлен в суд Заводского района Саратова.

В заявлении говорится о телеграм-каналах, которые якобы распространяют фейки об Исаеве. Иск принят на рассмотрение.

По данным издания «Четвертая власть», Исаев обратился в суд с просьбой признать сведения не соответствующими действительности, которые распространили некоторые саратовские сообщества. В суд Исаев обратился в качестве физического лица.