фото: архив КП

В Саратовской области ожидают новый скачок заболеваемости ОРВИ и гриппом после новогодних праздников. Об этом стало известно сегодня, 16 декабря, на очередном брифинге минздрава.

Замминистра здравоохранения Денис Грайфер сообщил, что вакцинация от гриппа приостановлена для выработки коллективного иммунитета к февралю. Совокупный эпидпорог по ОРВИ сильно превышен - на 221 процент. По словам чиновника, всего в области поступили 1,1 миллиона доз вакцины от гриппа, но заболеваемость остается высокой.

Очередной скачок заболеваемости ожидается после новогодних праздников. Такой вывод, анализируя данные за прошлые годы, сделал Грайфер.

— Наиболее эффективный метод борьбы в такой ситуации — не допустить большого числа контактов среди населения. Закрываются школы, студенты готовятся к экзаменам. После выхода с каникул люди вновь начнут массово контактировать. Этот процесс волновой — пояснил Грайфер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.