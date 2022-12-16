В Саратове 20-летнего неоднократно судимого горожанина подозревают в краже куртки

Скриншот: ГУ МВД по Саратовской области

Молодой житель Саратова подозревается в краже куртки из магазина. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 20-летний саратовец пытался украсть зимнюю куртку стоимостью около трех тысяч рублей из одного из магазинов в торговом центре города. На видеозаписи с камер наблюдений видно, как парень примеривает куртку, а затем выходит в ней из магазина, не заплатив.

Молодого посетителя задержали охранники магазина, которые сразу заметили посетителя, не оплатившего покупку. Позже они передали его полицейским.

– У подозреваемого богатое криминальное прошлое – саратовец был неоднократно судим за кражи, мошенничество, присвоение или растрату. – отметили в ГУ МВД.

Заведено уголовное дело по статье о покушении на кражу, подозреваемому избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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