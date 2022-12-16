фото: Архив КП

Пенсионерка отдала 500 тысяч мошенникам для спасения внучки от «уголовной ответственности». Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову.

По данным ведомства, к ним обратилась 87-летняя пенсионерка, и рассказала, что в середине декабря 2022 года ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. По словам звонившего, внучка бабушки стала виновницей ДТП и для освобождения ее от уголовной ответственности необходимо «откупиться» и назвал сумму - 500 тысяч рублей.

Несколько часов пенсионерке продолжали названивать , убеждая пожилую женщину отдать сбережения для спасения родственницы. Позднее, к женщине приехала неизвестная девушка, забрала 500 тысяч и скрылась.

Сотрудники полиции установили личность мошенницы, ей оказалась 19-летняя ранее не судимая саратовчанка. Возбуждено уголовное дело.

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