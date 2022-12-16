Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сбежавшим из дома 4-летним мальчиком в Балакове, о чем сообщает пресс-служба федерального ведомства.

СУ СК по Саратовской области уже проводит доследственную проверку по факту оставления в опасности четырехлетнего мальчика. Напомним, инцидент произошел вчера, 15 декабря, в Балаково. Сотрудники Госавтоинспекции увидели на улице маленького мальчика без верхней одежды и обуви.

Замерзший ребенок был доставлен в отделение полиции. Примерно через час спохватилась 22-летняя мать мальчика. Женщина сообщила в полицию о его пропаже. Установлено, что малолетний вышел из квартиры, когда женщина и ее сожитель распивали спиртное на улице.

Председателем СК России дано указание руководителю следственного управления по Саратовской области Говорунову А.Ю. доложить о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего с ребенком.