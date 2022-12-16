В Саратове продолжается раздельный сбор отходов

Саратовская область получила 28 миллионов на контейнеры для раздельного сбора отходов. Средства выделило Минприроды России.

Регионом будут приобретены 2017 специальных контейнеров. 1362 контейнера появится в Энгельсе и 655 – в Саратове. Ранее установили 2500 контейнеров для раздельного сбора отходов.

В серые контейнеры нужно класть «мокрые» отходы – средства гигиены, пищевые отходы. Желтые предназначены для сбора «сухих», таких как бумага, картон, металл, стекло.