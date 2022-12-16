Начальника завода в Саратовской области осудили за гибель 18-летнего работника на конвейере

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области вынесли приговор по делу о гибели 18-летнего сотрудника на заводе «СтройАвтодор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Как установило следствие и подтвердил суд, трагедия произошла 13 января этого года в поселке Знаменский Ивантеевского района области. Молодой сотрудник «СтройАвтодора» следил за работой конвейера, лента затянула парня барабаном в металлическую конструкцию, работник погиб на месте.

Сотрудники СКР по региону доказали, что в смерти молодого человека повинен начальник завода, он мог вовремя остановить барабаны, но не сделал этого. Начальник предприятия проходил обвиняемым по делу о нарушении требований охраны труда, повлекшее гибель сотрудника по неосторожности.

Суд приговорил начальника «СтройАвтодора» к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

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