Дефицит бюджета Саратова достигнет 380 миллионов рублей

фото: Архив КП

Саратовский городской бюджет на 2023 год согласован с дефицитом. Об этом стало известно сегодня, 16 декабря, на заседании Саратовской городской думы.

Проект бюджета представил председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков.

По словам Струкова, доходы составят 22,7 млрд рублей, а расходы же - 23,1 млрд. рублей. Дефицит достигнет 380 миллионов рублей. Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в размере 10,9 млрд.

- В основном рост будет обеспечиваться за счет поступлений налогов от доходов физических лиц и транспортного налога. Все налоговые поступления должны обеспечить общий объем поступлений на 93,2% от всех налоговых и неналоговых доходов, - заметил Струков.

Основные затраты будут идти традиционно на социальную сферу – 15,304 млрд. рублей. В конце заседания депутат Игорь Фомин внес поправку о выделении дополнительных 80 млн на горячее питание для начальной школы. Бюджет был принят с поправкой.

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