Саратовским мобилизованным дали отсрочку по плате за аренду городских помещений

В Саратовской городской думе сегодня, 16 декабря, приняли решение освободить горожан из числа мобилизованных и добровольцев от отплаты аренды муниципальных помещений.

С такой инициативой выступил прокурор Саратова Максим Енишевский, предложение ранее предварительно одобрили на заседании бюджетной комиссии городского парламента.

Участникам спецоперации на Украине не придется платить за коммунальные услуги за время службы в воинских подразделениях, за этот период расходы покроет муниципалитет. Также военнослужащим и добровольцам разрешено расторгать договоры на аренду с муниципалитетом без штрафов.

Решение было принято единогласно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.