В Балашове Саратовской области волонтеры ищут высокого 47-летнего мужчину

В городе Балашов поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет пропавшего 27 ноября Александра Николаева. Об этом волонтеры сообщили в соцсетях организации.

Николаев высокого роста – 1,95 метра, мужчина плотного телосложения с голубыми глазами и светлыми волосами. Когда близкие в последний раз видели балашовца в конце осени, он был одет в черную куртку с капюшоном, темные штаны и однотонные с ними кроссовки, носил голубую вязаную шапку с помпоном.

Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят обращаться по телефону 8800-700-54-52-02 или 112.

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