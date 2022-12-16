фото: ГИБДД

Три женщины пострадали при столкновении двух маршруток в Ленинском районе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 15 декабря, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 10 утра, напротив дома №20 по улице Одесской 33-летний водитель маршрутки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся маршрутным такси модели ГАЗ-А64R42, которой управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали три пассажира маршруток. 72-летняя женщина получила медпомощь на месте, а 49-летняя и 16-летняя пассажирки были госпитализированы.

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