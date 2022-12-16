фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин вновь встретился с саратовскими мобилизованными. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора.

По словам главы региона, вопрос с выплатами мобилизованным в этом пункте временной дислокации снят – все получили денежное довольствие и региональные 50 тысяч рублей.

Большинство вопросов от военнослужащих касается оказания помощи родным, в том числе и медицинской. Губернатор заверил, что каждая просьба будет отдельно проработана.

Кроме того, к Новому году дети военнослужащих получат подарки. Для этого женам мобилизованных нужно собрать ряд документов. Мужчины обратились с просьбой упростить процедуру. Социальные службы в районах должны сделать этот процесс простым, без лишней бюрократии министру труда и соцзащиты Сергею Егорову было поручено держать вопрос на контроле

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефонам:

- Кировский район: 277176 - Фрунзенский район: 670115, 670262

- Заводской район: 960282, 960405

- Волжский район: 231850

- Октябрьский район: 392909, 392913

- Ленинский район: 631582

- Гагаринский район: 550454, 550770, 550616.

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