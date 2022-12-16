Девочка сидит на уроке в верхней одежде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В балаковском детском саду дети вынуждены спать в одежде. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 15 декабря, в городском сообществе "Типичный Балаково" появился пост от одного из пользователей. Мужчина сообщил, что в детском саду №38 уже неделю держится температура в 16 градусов, и дети во время тихого часа вынуждены спать в одежде.

В комментариях балаковцы откликнулись и подтвердили информацию.

- Мы тоже ходим в 38-й сад. Батареи еле теплые, - сообщает пользовательница Ольга.

- Да очень холодно, в группах. До этого старшая дочь ходила 4 года в сад, всегда жара была. Первый год что так холодно в группах, говорят была комиссия и толку ноль - подтвердила Елена.

Ранее на постоянное отсутствие тепла пожаловались жители улицы Лунной в Саратове.

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