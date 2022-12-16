В поселке Юбилейный отключат светофоры. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Саратова.

Сегодня, 16 декабря, в поселке Юбилейном не будут работать светофоры. В связи с проведением АО «НЭСК» ремонтных работ, отключат светофоры на пересечении улиц Усть-Курдюмская и ул. Сетевая, ул. Усть-Курдюмская (маг. «Реванш»), пересечении ул. Усть-Курдюмская и ул. Летняя, ул. Усть-Курдюмская (ЖК «Победа»).

Вернуть питание светофоров обещают к 17:00.

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