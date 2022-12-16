В пятницу Саратов затянет туман, температура воздуха не поднимется выше -2°C

Фото: Архив КП

Сегодня, 16 декабря, в Саратове ожидается облачная погода с небольшим морозом. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

Ночью в Саратове столбик термометра опустится до -6...-8, днем – 3-5 градусов ниже нуля. Схожая температура ожидается и по области – ночью 5-10 мороза, днем -2…-7 °C. Ночью при прояснениях в некоторых участках области может похолодать до -15°C.

Ветер во всей губернии ожидается умеренный, юго-восточный 5-10 м/с. В облцентре обойдется без осадков, по области местами возможен слабый снег.

Пятница будет туманной – синоптики предупреждают об ухудшении видимости на территории всего региона до 500-1000 метров.

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