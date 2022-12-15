На новом маршруте Саратов-Аткарск будет работать всего один автобус

В Саратовской губернии появится новый автобусный маршрут. Соответствующий документ, изданный министерством транспорта и дорожного хозяйства области, был опубликован сегодня, 15 декабря, на портале правовой информации.

Согласно приказу, автобусный маршрут №628 будет курсировать по маршруту Саратов-Песчанка-Аткарск. Он будет отходить от саратовского автовокзала и прибывать на автостанцию в Аткарске. Предусмотрены также следующие остановки: поворот на Сторожевку, Широкое, Большая Каменка, Полчаниновка, Песчанка, Александровка, Старая Ивановка, Барановка.

По маршруту будет ходить всего один автобус. Документ подписан главой саратовского минтранса Алексеем Петаевым, им же поручено заняться организацией маршрута в ближайшие пять дней после опубликования приказа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.