На пожаре в частном доме под Энгельсом погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня вечером, 15 декабря, в Энгельсе горел частный дом, в огне погибла женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Мясокомбинатской в Приволжском поселке Энгельсского района поступило на пульт в 18:24. Площадь горения составила 69 кв. метров.

С огнем боролись силы двух пожарных расчетов, на месте возгорания обнаружили тело женщины, ее личность сейчас уточняется.

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