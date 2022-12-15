На пожаре в частном доме под Энгельсом погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня вечером, 15 декабря, в Энгельсе горел частный дом, в огне погибла женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Мясокомбинатской в Приволжском поселке Энгельсского района поступило на пульт в 18:24. Площадь горения составила 69 кв. метров.
С огнем боролись силы двух пожарных расчетов, на месте возгорания обнаружили тело женщины, ее личность сейчас уточняется.
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