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НовостиОбщество15 декабря 2022 17:01

В Саратове жители десяти домов на 1-ой Дачной остались без воды до вечера пятницы

Роман Хвалин

В саратовском микрорайоне 1-ая Дачная жители нескольких домов остались без холодной воды, об этом сообщает КВС.

Так, в зоне ограничения подачи холодного водоснабжения оказались дома под номерами 19, 21 и 23 на улице Алексеевской и дома по улице Генерала Захарова под номерами 18-24.

Коммунальщики надеются вернуть воду в дома не раньше 18 часов завтрашнего дня, 16 декабря.

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