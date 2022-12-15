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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 16:38

Сотрудница администрации Федоровского района осуждена за два года поборов с подчиненных

Роман Хвалин

Бывшая работница управления образования при администрации Федоровского района оштрафована за мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Саратовской области.

В ведомстве уточнили, что в 2020-2022 годах бывшая чиновница устно распорядилась директорам нескольких образовательных учреждений передавать стимулирующие выплаты лично ей. Женщина обещала потратить эти деньги на нужды управления образования.

Сотрудники обручреждений района передавали осужденной деньги, пока коррупционные действия не пресекли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Саратовской области.

Суд назначил бывшей сотруднице райадминистрации штраф.

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