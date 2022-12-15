Застреленный лось

В Татищевском районе охотники застрелили взрослого лося вместо молодого. Комитет охотхозяйства сообщает о проведении проверки. Всего на прошлой неделе в регионе выявлено 10 нарушений правил охоты.

Охотники имели разрешение на добычу лося возрастом до года. Однако во время коллективной охоты была застрелена взрослая особь. Сотрудник комитета вызвал следственно-оперативную группу для проведения проверки.

Пять граждан также попались в охотничьих угодьях на машинах. Административные дела направлены в суд. Задержаны также нарушители, охотившиеся, используя свет фар для поиска животных в поле. При попытке сбежать от инспекторов, они попали в ДТП Всего с начала года за данное правонарушение лишено права охоты 15 человк.

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