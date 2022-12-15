Саратовская облпрокуратура после проверки наркологического центра решила выдворить за пределы страны мужчину из Болгарии

Прокуратура Саратовской области в ходе проверки в частном наркологическом реабилитационном центре обнаружила гражданина Болгарии-нелегала. Об этом сообщила сегодня, 15 декабря, пресс-служба регионального надзора.

Прокуроры возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранца в России, документы переданы в суд. Ведомство отмечает, что гражданин Болгарии не уехал из России и не легализовал свое пребывание, после того как истек законный срок пребывания.

По факту этого правонарушения полицейские ранее составили на мужчину протокол об административном правонарушении. Заводской районный суд Саратова удовлетворил требования МВД и потребовал оштрафовать болгарского гражданина и выдворить его за пределы России.

Мужчину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, оттуда его вернут в Болгарию.

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