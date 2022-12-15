Ветеринары из Краснопартизанского района Саратовской области наложили гипс улитке

Фото: Управление ветеринарии Саратов / ВКонтакте

Специалисты Краснопартизанской ветстанции оказали помощь улитке Ахатине. Об этом рассказали сегодня в соцсетях сотрудники пресс-службы Саратовского управления ветеринарии.

Владелец обратился к ветеринарам из-за проблем с панцирем у его питомца – сухопутного брюхоногого моллюска Ахатины гигантской. Панцирь улитки стал ломким и потускнел, специалисты рассказали, что причиной стал гиповитаминоз Д, вызванный несбалансированным питанием необычного пациента.

Ветврач заметил, что панцирь ахатины частично откололся, так что требовалась его фиксация. Улитке наложили сетку, на которую после этого нанесли гипс, а ее владельцу рассказали, как нормализовать рацион питомца.

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