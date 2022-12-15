Балаковские автоинспекторы спасли с улицы четырехлетнего ребенка без верхней одежды

Фото: Балаково - ГИБДД

Балаковские автоинспекторы спасли с улицы четырехлетнего ребенка, который был там без верхней одежды и обуви. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Патрульные заметили малыша на Набережная Леонова. Четырехлетний мальчик находился на улице без верхней одежды и обуви. Мальчика отвезли в ближайший отдел полиции, туда же была вызвана бригада скорой помощи. Затем инспектор ПДН сопроводил ребенка в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Через час после того, как автоинспекторы нашли ребенка на улице, в полицию с заявлением о его пропаже обратилась его мать. Как выяснили правоохранители, родители малыша находятся в разводе, его воспитанием занимается 22-летняя мать. Семья на учете в органах ПДН не состоит.

По словам матери мальчика, она уложила его спать и, убедившись в том, что он уснул, вышла на улицу, чтобы выпить вместе со своим нынешним спутником. Вернувшись домой около 4:00, женщина обнаружила пропажу ребенка и обратилась в полицию. На женщину составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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