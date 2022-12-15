Роман Бусаргин на встрече

В Саратовской области запустят проект поиска участков для новых туристических объектов. Проект называется «Земля для туризма». О его реализации совместно с главой Росреестра Олегом Скуфинским по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Сейчас проект уже действует в 7 пилотных регионах. В Саратовской области будут также искать участки для строительства туристических объектов.

В сентябре Росреестр запустил на Публичной кадастровой карте сервис «Земля для туризма». В нем уже хранится информация о 104 участках с потенциалом вовлечения в туристическую отрасль. Скоро база пополнится сведениями и о землях Саратовской области.

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