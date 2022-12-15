В Татищево ночью загорелась зерносушилка

Сегодня, 15 декабря, в поселке Татищево загорелась зерносушилка, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 1:45 на улице Промышленная. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании зерносушилки в поселке Татищево. Сгорела шелуха на площади 10 квадратных метров.

На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

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