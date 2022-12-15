В Балтайском районе зафиксирован высокий рост смертности

Заседание в Балтайском районе

В Балтайском районе Саратовской области зафиксирован высокий рост смертности. Вчера, 14 декабря, об этом было заявлено на межведомственном совещании при главе муниципалитета, с участием первого замминистра здравоохранения региона Елены Степченковой.

На первом месте в районе находится смертность от новообразований. На втором месте смертность от сердечного сосудистой патологии. На третьем месте смертность от болезней органов дыхания.

Причинами негативных тенденций названы были проблемы в работе первичного звена, а также низкая информированность населения по ранней диагностики заболеваний.

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