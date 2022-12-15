В Саратове заболеваемость ОРВИ выросла за неделю почти на 42 процента

За неделю в Саратовской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

С 5 по 11 декабря в губернии зафиксировано более 38 тысяч случаев ОРВИ – это выше показателя прошлой недели на 41,8%. Как отметили в управлении, заболеваемость по совокупному населению превышает уровень среднемноголетней заболеваемости.

Также за указанный срок нашли 283 случая гриппа, ранее за неделю было выявлено 96 случаев.

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