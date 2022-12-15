В Гагаринском районе Саратова мужчина вырастил 40 кустов конопли – возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Гагаринском районе Саратова полицейские пресекли культивирование наркотических растений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Расследование преступления ведут оперативники подразделений главка по контролю за оборотом наркотиков. По информации полиции, разведением кустов конопли занимался 37-летний не судимый ранее саратовец.

Мужчина арендовал ангар в промзоне поселка Дубки Гагаринского района. В мае мужчина разбил грядки внутри ангара, засадил их коноплей. Для культивации наркотического растения мужчина использовал удобрения и «специальное оборудование».

Полицейские изъяли более 40 кустов конопли, на саратовца возбуждено уголовное дело за незаконную культивацию наркосодержащих растений и покушение на сбыт запрещенных веществ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.