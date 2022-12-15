Жительница Саратова пыталась помешать приставам конфисковывать свой KIA за рецидив пьяного вождения

Фото: УФССП по Саратовской области

У женщины из Саратова конфисковали автомобиль из-за пьяного вождения. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве сообщили, что 38-летняя жительница города дважды попадалась пьяной за рулем своего KIA Ceed. Суд постановил изъять автомобиль у нарушительницы и передать его в пользование государству.

Саратовчанка, однако, решила скрыть свою «Киа». Приставы все же обнаружили машину женщины во дворе ее собственного дома. Нарушительница пыталась помешать приставам выполнять свою работу. Тем пришлось вызвать на место полицию, – только после этого хозяйка авто успокоилась.

Автомобиль конфискован.

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