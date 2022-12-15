В Саратовской области появилась новая награда

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В Саратовской области утверждена новая награда – почетный знак губернатора региона «За мужество и отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе правительства губернии.
Награду могут получить жители области, проявившие мужество, самоотверженность и отвагу, исполняя свой профессиональный, гражданский или воинский долг.
– Почетный знак будет вручаться отличившимся при участии в боевых действиях и выполнении боевых задач, за успехи в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, а также за смелые и решительные действия, сопряженные с риском для жизни. – пояснили в правительстве.
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