В Заводском районе Саратова спасли оленя

Фото: Облспас

Сегодня утром, 15 декабря, саратовские спасатели вызволили оленя из ледяного плена. Об этом сообщили в пресс-службе облспаса.

В 9:30 в Службу поступило сообщение об олене, находящемся на льду в Заводском районе Саратова. Очевидцы сообщали, что животное находится у железнодорожного моста и не может самостоятельно выбраться изо льда.

Спасатели прибыли на место и достали оленя с тонкого льда альпинистскими снастями, позже животное отпустили на волю.

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