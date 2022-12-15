На оживленной улице в саратовском Юбилейном не будет работать светофор

Сегодня, 15 декабря, на перекрестке в Волжском районе Саратова отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Светофор отключат на пересечении Усть-Курдюмской и Сетевой. Отключение связано с ремонтом, который выполнит АО «НЭСК».

В компании отметили, что работу регулировщика возобновят к 17 часам.

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