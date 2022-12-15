У сотен жителей Саратова отключили воду до вечера

Жители нескольких десятков домов Саратова остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

Отключения в центре затронут жителей квадрата улиц Челюскинцев-Радищева-Соборная-Московская. Ранее КП-Саратов сообщала и о других приостановках водоснабжения в центральной части города.

Кроме того, без воды остались жители домов по адресу Перспективная, 12 и 12а, а также улицы Бардина в домах №8, 10, 10б и 10в.

Восстановить подачу воды обещают к 20:00.

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