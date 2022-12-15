В Саратовской области появятся современные клубы экотуризма

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, анонсировал появление в регионе глэмпингов – современных мест отдыха. Об этом глава губернии написал в своем Телеграм-канале.

Как отметил Бусаргин, регион уже заключил контракты с компаниями «Синергия» и «Курортный берег» о развитии туристической инфраструктуры. Глэмпинг-парки появятся в Хвалынском, Красноармейском и Марксовском районах области.

– Это самая современная форма экологического туризма, она позволяет с комфортом отдохнуть на природе. В клубах разместятся 15-30 деревянных домов, кафе, детские площадки и другие объекты, необходимые для туристов.

Гости получат широкий спектр туристических услуг, включая экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с региональной культурой и кухней.

Глэмпинги органично впишутся в окружающий ландшафт. При создании инфраструктуры учтем все моменты, чтобы, с одной стороны не нарушать природу, а с другой – создать все необходимые условия для отдыха. – рассказал политик о планируемых туробъектах.

Роман Бусаргин также отметил, что открытие глэмпингов поможет развиваться природным достопримечательностям региона, таким, как Утес Степана Разина.

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